Лукаш Дивиш: Ни разу не жалел о смене спортивного гражданства

Волейболист новосибирского «Локомотива» Лукаш Дивиш в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о матче с «Динамо-ЛО» и выступлении сборной России на Олимпиаде в Рио.

- Мне очень понравился соперник, они молодцы, хорошо играли. Я приятно ими удивлен. Очень понравились болельщики. Здорово, что есть еще одна такая хорошая команда в Суперлиге. Нам же еще надо обязательно поработать над блоком и тактикой. Думаю, через месяц наша игра станет лучше.

- В нынешнем составе «Локомотив» способен претендовать на чемпионство?

- Всегда есть шанс. Очень маленький, думаю, но есть. Мы готовы составить конкуренцию любой команде.

- Вы дебютировали за сборную России в этом году. Следили за игрой ребят в Рио?

- Я считаю, что команда должна была занять третье место. Очень жаль, что они проиграли борьбу американцам.

- Алекно судя по всему больше не будет работать со сборной.

- Да? Я ничего не слышал об этом. Мне было очень приятно работать с ним. Работать с олимпийским чемпионом, победителем Лиги чемпионов и многих турниров - это хороший опыт.

- Рассчитываете почаще играть за национальную команду?

- Не знаю, честно говоря. Сейчас концентрируюсь на только начавшемся сезоне.

- Не пожалели о смене спортивного гражданства?

- Нет, такого момента ни разу не было, – рассказал Дивиш корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче второго тура Суперлиги новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в трех сетах. Счет по сетам – 25:22, 25:21, 25:19 в пользу клуба из Новосибирска.

Следующий матч «Динамо-ЛО» проведет 3 октября против «Факела» из Нового Уренгоя. «Локомотив» в Красноярске встретится с «Енисеем».

Отметим, Лукаш Дивиш выступает за сборную России с 2016 года. Ранее, с 2005 по 2014 годы, Дивиш выступал за сборную Словакии.