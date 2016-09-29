Дани Алвес: Уверен, «Ювентус» может достичь успеха и выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов, отметив, что давление лишь помогает в достижении поставленных целей.



«Ювентус – команда, которая способна противостоять любому европейскому клубу. Уверен, мы можем достичь успеха в каждом турнире. Конечно, нашей команде будет непросто, но «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов. Давление всегда является дополнительным мотивацией на пути к успеху», – цитирует футболиста Sky Sports.

Напомним, подопечные Массимилиано Аллегри оказались в одной группе Лиги чемпионов с «Севильей», «Лионом» и загребским «Динамо».

В 1-м туре действующий чемпион Италии разошелся миром с испанцами (0:0), а во 2-м – разгромил клуб из «Хорватии» (5:0).



