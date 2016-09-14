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Венгер потратил на новичков 687 миллионов

Дмитрий Гирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который 1 октября отметит 20-летие работы в лондонской команде, за эти годы потратил на новичков 687 миллионов фунтов. Такие данные приводит ВВС.

Это меньше, чем потратили все основные конкуренты «Арсенала» за эти годы. Так, «Челси» потратил 1 миллиард 396 миллионов фунтов, «Манчестер Юнайтед» - 1 миллиард 144 миллиона, «Ливерпуль» - миллиард и 22 миллиона, а «Манчестер Сити» - миллиард и 266 миллионов.

При этом «Арсенал», в отличие от всех вышеперечисленных команд, ни разу за эти 20 лет не опускался в чемпионате Англии ниже 4-го места.

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