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Николай Павлов: Рано говорить о моем возвращении в сборную

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Волейболист новосибирского «Локомотива» Николай Павлов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча с «Динамо-ЛО», сравнил российский чемпионат с итальянским и оценил шансы своего клуба на чемпионство в Суперлиге.

- Как вам игра «Динамо-ЛО», которое на равных билось все три партии? 
- Опыта не хватало. Мы настраивались на эту команду очень серьезно. В первом туре они очень хорошо играли в Красноярске. Видно, динамовцы хотят доказать, что не просто так попали в Суперлигу.

- Насколько велики различия между российским и итальянским чемпионатом, где вы провели прошлый сезон? 
- Он другой, начиная с команд. В Италии более техничный волейбол, команды играют на ошибках соперника. Пожалуй, «Перуджа», «Модена», «Тренто» играют в техничный, атлетичный и силовой волейбол, какой и в России.

- Могли остаться в Италии еще на сезон или твердо решили вернуться в Россию? 
- Мог и дальше играть в «Латине», но решил вернуться в Россию, потому что у меня дети, ребенку нужно ходить в школу, а семья всегда ездит за мной – в этом была самая большая проблема.

- Какими видите шансы «Локомотива» побороться за чемпионство с «Зенитом»? 
- С «Зенитом» тяжело играть. Будем стараться побеждать каждую команду. Нужно находить взаимоотношения с партнерами, потому что команда новая, тренер тоже – все поменялось. Сейчас нужно стать командой с большой буквы, чтобы бороться с «Зенитом» и другими соперниками за чемпионский титул.

- Сильно отличается нынешний «Локомотив» от той команды, которая была при Андрее Воронкове?
- Я работал и с Воронковым, и с Константиновым. Это разные тренеры, с разными подходами. Говорить, станет команда хуже или лучше, можно, когда будет виден результат.

- Думали о возвращении в сборную? 
- Это сложный вопрос, потому что чтобы играть в сборной, нужно быть лучшим. Пока об этом говорить еще рано, – рассказал Павлов корреспонденту Spb.Sovsport.ru

Напомним, в матче второго тура Суперлиги новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в трех сетах. Счет по сетам – 25:22, 25:21, 25:19 в пользу клуба из Новосибирска.

Следующий матч «Динамо-ЛО» проведет 3 октября против «Факела» из Нового Уренгоя. «Локомотив» в Красноярске встретится с «Енисеем».

Николай Павлов перешел в «Локомотив» из итальянской «Латины» в июне 2016 года. В составе сборной России волейболист является чемпионом Европы-2013, чемпионом Мировой лиги-2013 и серебряным призером Всемирного Кубка чемпионов-2013.

Отметим, Павлов уже выступал за новосибирский «Локомотив» с 2006 по 2011 год.

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