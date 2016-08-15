Матье завершил выступления за сборную Франции
Защитник «Барселоны» Жереми Матье принял решение завершить международную карьеру.
Как сообщает издание L'Équipe, 32-летний игрок попросил наставника сборной Франции Дидье Дешама не привлекать его к играм национальной сборной. Отмечается, что футболист в преддверии чемпионата мира в России решил дать дорогу молодым.
Ранее стало известно, что вместо Матье в команду к матчам отборочной компании ЧМ-2018 со сборными Болгарии и Голландии был вызван защитник «Валенсии» Эльяким Мангала.
Напомним, Жереми выступал за национальную сборную страны c 2011 года и провел за нее 5 матчей.
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