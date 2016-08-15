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Матье завершил выступления за сборную Франции

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  L'EquipeКомментарии

Защитник «Барселоны» Жереми Матье принял решение завершить международную карьеру.

Как сообщает издание L'Équipe, 32-летний игрок попросил наставника сборной Франции Дидье Дешама не привлекать его к играм национальной сборной. Отмечается, что футболист в преддверии чемпионата мира в России решил дать дорогу молодым. 

Ранее стало известно, что вместо Матье в команду к матчам отборочной компании ЧМ-2018 со сборными Болгарии и Голландии был вызван защитник «Валенсии» Эльяким Мангала. 

Напомним, Жереми выступал за национальную сборную страны c 2011 года и провел за нее 5 матчей.


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