Матье завершил выступления за сборную Франции

Защитник «Барселоны» Жереми Матье принял решение завершить международную карьеру.



Как сообщает издание L'Équipe, 32-летний игрок попросил наставника сборной Франции Дидье Дешама не привлекать его к играм национальной сборной. Отмечается, что футболист в преддверии чемпионата мира в России решил дать дорогу молодым.



Ранее стало известно, что вместо Матье в команду к матчам отборочной компании ЧМ-2018 со сборными Болгарии и Голландии был вызван защитник «Валенсии» Эльяким Мангала.



Напомним, Жереми выступал за национальную сборную страны c 2011 года и провел за нее 5 матчей.



