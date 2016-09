читайте также

OpTic Gaming проиграла SK Gaming на ESL One New York Бразильский коллектив SK Gaming одержал победу над OpTic Gaming на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Astralis обыграли G2 Esports на ESL One New York Датский коллектив Astralis с трудом победил G2 Esports на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Virtus.pro победили fnatic в первом матче ESL One New York Польский коллектив Virtus.pro одержал победу над fnatic в первом матче турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Команда 5FRAGS представит Россию на чемпионате мира от IeSF Международная федерация киберспорта (International e-Sports Federation) огласила список команд из 21 страны, которые примут участие в турнире e-Sports World Championship.

Tengri победили Gambit на Adrenaline Cyber League Коллектив Tengri обыграл команду Gambit на турнире Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

Бывший игрок fnatic по CS:GO стал тренером китайской команды Бывший игрок команды fnatic в дисциплине CS:GO Харли «dsn» Орвал стал тренером китайской команды B.O.O.T.

Blizzard проведет изменения в балансе Hearthstone Компания Blizzard в новом обновлении для Hearthstone проведет балансировку нескольких карт.

FlipSid3 обыграли Team Spirit в первом матче Adrenaline Cyber League FlipSid3 Tactics одержали победу над командой Team Spirit в первом матче турнира Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

Карты, колоды, два игрока. Станет ли «Гвинт» киберспортивной дисциплиной На проходящей в Москве выставке «Игромир-2016» нам удалось пообщаться с разработчиками карточной онлайн-игры «Гвинт»

Определились все участники европейской квалификации к WESG по CS:GO Определены все участники европейских отборочных к World Electronic Sports Games по Counter-Strike: Global Offensive.

Misfits и Team EnVyUs вышли в финал Overwatch Open Команды Team EnVyUs и Misfits одержали победу в своих региональных этапах и встретятся в финале турнира Overwatch Open.

Возрождение легенды. Почему Кубок мира должен жить Sovsport.ru подводит итоги Кубка мира-2016 и объясняет, почему историческое детище НХЛ, зародившееся в 1976 году, необходимо сохранить.

Представлена форма киберспортивной сборной России для финального этапа турнира IeSF Представлена форма сборной России для финального этапа турнира чемпионата мира IeSF в Джакарте.

EnVyUs, Heroic, Team Liquid и G2 приглашены на Northern Arena Организаторы Northern Arena анонсировали список приглашенных команд на турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

Совладелец БК «Мемфис Гриззлис» инвестировал в киберсопртивную организацию Immortals Совладелец баскетбольного клуба «Мемфис Гриззлис» Стивен Каплан приобрел долю киберспортивной организации Immortals и вошел в ее совет директоров.

Турнир по Overwatch пройдет на DreamHack Winter 2016 Организаторы DreamHack Winter 2016 заявили, что в рамках фестиваля пройдет турнир в дисциплине Overwatch.

Selfless Gaming и Muffin Lightning представят США на региональных отборочных к WESG 2016 Команды Selfless Gaming и Muffin Lightning по CS:GO победили на американской квалификации к World Electronic Sports Games 2016

ALTERNATE aTTaX представит Германию на европейской квалификации к WESG 2016 ALTERNATE aTTaX победила в немецких отборочных к World Electronic Sports Games 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Team Spirit вышла в плей-офф СНГ-отборочных к EPICENTER: Moscow Команда Team Spirit вышла в плей-офф СНГ-отборочные к EPICENTER: Moscow.