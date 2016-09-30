Андрей Червиченко: Жулиано заменил Халка? Попробуйте найти замену Пикассо

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил полузащитника «Зенита» Жулиано с экс-игроком питерской команды Халком, который минувшим летом перебрался в чемпионат Китая.



– Как вам игра Жулиано? Достойная замена Халку?

– Если речь идет о таком футболисте, как Халк, то здесь нельзя говорить подобным образом. Халк настолько самобытный игрок, что его заменить невозможно. Как это сделать? Найдите где-нибудь замену Пабло Пикассо. Это уникальные люди в своей профессии. Так и Халк, который обладает пушечным ударом. Его неординарность всегда отличала от других, поэтому это давало некое преимущество «Зениту». Никогда не знаешь чего ждать от бразильца. Другое дело – игра Жулиано, который стал чувствовать себя увереннее. Надеюсь, скоро мы увидим такой же сильный «Зенит», как и донецкий «Шахтер», который сумеет выиграть Кубок УЕФА.

Отметим, что 2 октября «Зениту» предстоит провести на своем поле матч с московским «Спартаком».

Игра состоится в рамках 9-го тура чемпионата России и стартует в 16.30 мск.



