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Валерий Карпин: Эмери – тренер или тренеришка? Тренер. Однозначно тренер

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Эксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин оценил профессиональные качества экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, который ныне тренирует «ПСЖ».

«Говорил Эмери, что здесь нужна дисциплина и исходить она должна от него самого. Здесь нет камер, нет журналистов, которые смотрят, опоздал ли футболист. Если он вышел вместо 11:00 на тренировку в 11:02 – это завтра выйдет во всех газетах, на телевидение и радио. И игрок будет плохой. Здесь если ты не будешь за этим следить, то они будут приходить в 11:20 на тренировку. Что и происходило.

Эмери – тренер или тренеришка? Тренер. Однозначно тренер. Если бы он был тренеришкой, в «Спартак» бы его не звали. Одно дело – получается там, другое – получается здесь. Не у всех получается везде. Есть тренеры, которые приходят в любую команду, в любую лигу и дают результат. А есть тренеры, которых выдергивают из домашнего очага, из их привычной атмосферы, и они не дают такого результат» – сказал Карпин в эфире программы «Все на футбол: Афиша».

После ухода из «Спартака» в 2013 году Эмери возглавил «Севилью» и трижды выиграл с ней Лигу Европы.

Минувшим летом испанский специалист начал работу с французским «ПСЖ».


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