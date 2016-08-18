Американские ученые определили оптимальное время суток для занятий спортом.

По их мнению, наиболее полезной будет тренировка с 17 до 18 часов.



Исследование проводили ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе. Оптимальное время было определено с учетом температуры тела и других физиологических параметров. Они утверждают, что тренировка после рабочего может помочь снять стресс. В качестве аргумента ученые также приводят тот факт, что 80% рекордов на Олимпиадах установлены после обеда.



Также ученые отмечают, что спать лучше всего ложиться в 22.00 или 23.00. Кроме того, британские ученые считают, что период с семи до восьми утра – идеальное время для занятий сексом, а с восьми до девяти утра – для решения сложных задач в профессиональной сфере.

