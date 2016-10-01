Тренировки при повышенной температуре тела противопоказаны

Осенью начинается сезон простудных заболеваний. Ученые призывают с большой осторожностью относиться к тренировкам при недомогании.

При этом стоит отметить, что повысить иммунитет спортом можно: тренировки делают организм устойчивее к вирусным инфекциям благодаря улучшенному метаболизму и более рациональному использованию запасов питательных веществ. Однако перетренированность лишь ослабит ваш организм.



При ОРВИ, как считают специалисты, тренироваться можно, потому что они могут способствовать побороть простуду. Однако стоит учитывать, что при занятиях в тренажерном зале вы рискуете заразить остальных. Кроме того, при повышенной температуре тела тренироваться строго запрещено. В противном случае вы рискуете серьезно ухудшить свое состояние. Нагрузкой на сердце и кровеносную систему вы серьезно ослабляете иммунитет, а это, скорее всего, приведет к рецидиву.

