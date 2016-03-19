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Сотскова обошла Липницкую и победила на международных соревнованиях в Братиславе

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянка Мария Сотскова одержала победу на международных соревнованиях по фигурному катанию в Братиславе на мемориале Ондрея Непелы, имеющих статус турнира серии «челлендж». 

На втором месте расположилась еще одна представительница России, чемпионка ОИ-2014 в Сочи Юлия Липницкая, которая проиграла своей соотечественнице 24,5 балла. Третье место осталось за Марией Белл из США.

Мемориал Ондрея Непелы.
Серия «челлендж»
Женщины
Итоговое положение

1. Мария Сотскова (Россия) – 189,96.
2. Юлия Липницкая (Россия) – 165,46.
3. Мария Белл (США) – 161,72…
6. Алена Леонова (Россия) – 151,12.

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