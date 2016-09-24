«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» благодаря голу Велы

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может покинуть команду летом 2017 года. Об этом сообщает издание Sport.es.

«Барселона» планирует предложить «Атлетико» за Карраско 40 млн евро Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может покинуть команду летом 2017 года. Об этом сообщает издание Sport.es.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не планирует включать форварда Лионеля Месси в стартовый состав команды на матч восьмого тура примеры с «Депортиво».

Месси останется в запасе «Барселоны» на матч с «Депортиво»

Месси останется в запасе «Барселоны» на матч с «Депортиво» Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не планирует включать форварда Лионеля Месси в стартовый состав команды на матч восьмого тура примеры с «Депортиво».

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему вновь не вызвал в стан национальной команды форварда «Реала» Карима Бензема.

Дидье Дешам: Невызов Бензема? Выбранный мною состав оптимален Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему вновь не вызвал в стан национальной команды форварда «Реала» Карима Бензема.

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли близок к подписанию контракта с «Валенсией».

«Валенсия» практически договорилась с Пранделли Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли близок к подписанию контракта с «Валенсией».

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан: Нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды играли вничью

Зинедин Зидан: Нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды играли вничью Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» представила третий комплект игровой формы на сезон-2016/17.

«Барселона» представила третий комплект формы «Барселона» представила третий комплект игровой формы на сезон-2016/17.

Как сообщает Daily Telegraph, лондонский «Челси» может серьезно усилить свой состав в ближайшее трансферное окно.

Абрамович готов приобрести в «Челси» Гризманна и Рюдигера

Абрамович готов приобрести в «Челси» Гризманна и Рюдигера Как сообщает Daily Telegraph, лондонский «Челси» может серьезно усилить свой состав в ближайшее трансферное окно.

Гол Кравца не спас «Гранаду» от поражения в матче с «Алавесом»

Гол Кравца не спас «Гранаду» от поражения в матче с «Алавесом» Футболисты «Алавеса» в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании обыграли «Гранаду».

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:2).

Зинедин Зидан: Поведение Роналду? Все футболисты злятся, когда их меняют

Зинедин Зидан: Поведение Роналду? Все футболисты злятся, когда их меняют Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:2).

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает Diario Gol.

Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»

Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед» Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает Diario Gol.