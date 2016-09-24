«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» благодаря голу Велы
Футболисты «Реал Сосьедада» в матче 7-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Бетису».
Встреча, прошедшая на стадионе «Аноэта» (Сан-Себастьян), завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол для баскской команды забил мексиканский нападающий Карлос Вела.
Таким образом, «Реал Сосьедад», набрав 10 баллов, занимает 8-е место в таблице Примеры, а «Бетис» расположился на 11-й строчке, имея на своем счету 8 очков.
Примера
7-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Бетис - 1:0 (0:0)
Голы
Вела 64 (1:0).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа (Гонсалес, 90), Мартинес И., Эрнандес, Навас, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Прието, Вела (Каналес, 75), Виллиан (Хуанми, 90)
Бетис: Адан, Мартинес, Гонсалес, Песселья, Гутьеррес (Брашанац, 46), Петрос, Хоакин (Мусонда, 70), Себальос, Пиччини, Алегрия, Кастро (Лейва, 69)
Предупреждения:
Мартинес И., 45; Ильярраменди, 60 - Брашанац, 47; Гонсалес, 54; Хоакин, 59
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
30 сентября 21:45, Аноэта, Онлайн-трансляция