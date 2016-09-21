«РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и вышел на третье место в бундеслиге

Футболисты «РБ Лейпцига» на своем поле нанесли поражение «Аугсбургу» в первом матче шестого тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Лейпциге, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Эмиль Форсберг и Юссуф Поульсен, а у «Аугсбурга» отличился Чи Дон Вон.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 12 очков и вышел на третье место в турнирной таблице бундеслиги. У «Аугсбурга» осталось семь очков. Он идет 11-м.

В следующем туре «РБ Лейпциг» 16 октября сыграет на выезде с «Вольфсбургом». «Аугсбург» днем ранее примет «Шальке».