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«РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и вышел на третье место в бундеслиге

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «РБ Лейпцига» на своем поле нанесли поражение «Аугсбургу» в первом матче шестого тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Лейпциге, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Эмиль Форсберг и Юссуф Поульсен, а у «Аугсбурга» отличился Чи Дон Вон.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 12 очков и вышел на третье место в турнирной таблице бундеслиги. У «Аугсбурга» осталось семь очков. Он идет 11-м.

В следующем туре «РБ Лейпциг» 16 октября сыграет на выезде с «Вольфсбургом». «Аугсбург» днем ранее примет «Шальке».

Матч

РБ Лейпциг - Аугсбург - 2:1 (1:1)

Голы

Форсберг 11 (1:0). Чжи Дон Вон 14 (1:1). Поульсен 52 (2:1).

Состав

РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Орбан, Халстенберг, Кейта, Демме (Ильзанкер, 89), Бернардо, Забитцер, Форсберг (Кайзер, 80), Вернер (Бурк, 87), Поульсен

Аугсбург: Хитц, Гаувелёв, Стафилидис, Хинтереггер, Верхаг, Макс (Шмид, 66), Качар (Алтынтоп, 85), Ку Чжа Чол (Тайгль, 78), Байер, Чжи Дон Вон

Предупреждения:

нет - Ку Чжа Чол, 26; Качар, 53; Хинтереггер, 84

Судья:

Харм Осмерс (Германия)

Место и дата

30 сентября 21:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

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