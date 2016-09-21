«РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и вышел на третье место в бундеслиге
Футболисты «РБ Лейпцига»
на своем поле нанесли поражение «Аугсбургу» в первом матче шестого тура чемпионата
Германии.
Встреча,
прошедшая в пятницу в Лейпциге, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В
составе победителей голы забили Эмиль Форсберг и Юссуф Поульсен, а у «Аугсбурга»
отличился Чи Дон Вон.
Таким образом, «РБ
Лейпциг» набрал 12 очков и вышел на третье место в турнирной таблице
бундеслиги. У «Аугсбурга» осталось семь очков. Он идет 11-м.
В следующем туре «РБ Лейпциг» 16 октября сыграет на выезде с «Вольфсбургом». «Аугсбург» днем ранее примет «Шальке».
Матч
РБ Лейпциг - Аугсбург - 2:1 (1:1)
Голы
Форсберг 11 (1:0). Чжи Дон Вон 14 (1:1). Поульсен 52 (2:1).
Состав
РБ Лейпциг: Гулаши, Комппер, Орбан, Халстенберг, Кейта, Демме (Ильзанкер, 89), Бернардо, Забитцер, Форсберг (Кайзер, 80), Вернер (Бурк, 87), Поульсен
Аугсбург: Хитц, Гаувелёв, Стафилидис, Хинтереггер, Верхаг, Макс (Шмид, 66), Качар (Алтынтоп, 85), Ку Чжа Чол (Тайгль, 78), Байер, Чжи Дон Вон
Предупреждения:
нет - Ку Чжа Чол, 26; Качар, 53; Хинтереггер, 84
Судья:
Харм Осмерс (Германия)
Место и дата
30 сентября 21:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция