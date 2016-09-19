«Ренн» вырвал победу в конце матча с «Генгамом»
Футболисты «Ренна»
в компенсированное ко второму тайму время вырвали победу в матче восьмого тура
чемпионата Франции против «Генгама».
Матч, прошедший
в пятницу в Ренне, завершился победой хозяев со счетом 1:0. Гол на второй
добавленной к основному времени матча минуте забил Адама Дьякаби. При этом на 65-й
минуте полузащитник «Ренна» Камил Гросицки не смог реализовать пенальти.
Минутой ранее полузащитник гостей Мустафа Эльхаджи Диалло получил красную
карточку и был удален с поля.
Таким образом, «Ренн»
набрал 13 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Генгама»
осталось 11 очков. Он идет девятым.
В следующем туре «Ренн» 16 октября примет «Бордо». «Генгам» днем ранее примет «Лилль».
Матч
Голы
Диакаби 90 (1:0).
Состав
Ренн: Костиль, Мексер, Мендеш, Бааль, Данзе, Фернандес, Андре, Нтеп (Энрике, 89), Эну (Диакаби, 79), Гросицки, Сьо (Саид, 60)
Генгам: Юнссон, Ангуа, Икоко, Кербра, Сорбон, Диалло, Део, Жиресс (Блас, 66), Салибур (Санко, 84), Коко (де Паув, 90), Бриан
Незабитые пенальти
Гросицки (Ренн), 65
Предупреждения:
Эну, 45; Диакаби, 90 - Коко, 30; Диалло, 40
Удаления:
нет - Диалло, 65
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
30 сентября 21:45, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция