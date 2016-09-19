«Ренн» вырвал победу в конце матча с «Генгамом»

Футболисты «Ренна» в компенсированное ко второму тайму время вырвали победу в матче восьмого тура чемпионата Франции против «Генгама».

Матч, прошедший в пятницу в Ренне, завершился победой хозяев со счетом 1:0. Гол на второй добавленной к основному времени матча минуте забил Адама Дьякаби. При этом на 65-й минуте полузащитник «Ренна» Камил Гросицки не смог реализовать пенальти. Минутой ранее полузащитник гостей Мустафа Эльхаджи Диалло получил красную карточку и был удален с поля.

Таким образом, «Ренн» набрал 13 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Генгама» осталось 11 очков. Он идет девятым.

В следующем туре «Ренн» 16 октября примет «Бордо». «Генгам» днем ранее примет «Лилль».