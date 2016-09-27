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«Эвертон» упустил шанс выйти на второе место в АПЛ

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Эвертона» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Кристал Пэлас» из Лондона.

Матч, прошедший в пятницу в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась результативной ничьей – 1:1. В первом тайме у хозяев отличился Ромелу Лукаку. У гостей после перерыва отличился Кристиан Бентеке.

Таким образом, «Эвертон» набрал 14 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. Столько же очков имеет «Тоттенхэм», который идет вторым. Лидирует «Манчестер Сити», у которого в активе 18 очков. У «Кристал Пэлас» стало 11 очков. Этот клуб идет седьмым.

В матчах следующего тура «Эвертон» 15 октября в гостях сыграет с «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» в этот день примет «Вест Хэм».

Матч

Эвертон - Кристал Пэлас - 1:1 (1:0)

Голы

Лукаку 35 (1:0). Бентеке К. 50 (1:1).

Состав

Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Коулмэн, Овьедо (Мори, 81), Бэрри, Клеверли, Баркли (Миральяс, 77), Гуйе, Боласи, Лукаку

Кристал Пэлас: Манданда, Келли, Делэйни, Томкинс, Уорд, Панчон, Таунсенд (Ли Чун Юн, 90), МакАртур (Кабай, 79), Лэдли, Заха, Бентеке К.

Предупреждения:

Овьедо, 17; Бэрри, 68; Гуйе, 78; Боласи, 88; Клеверли, 90 - Панчон, 26; Томкинс, 45; Бентеке К., 52; Таунсенд, 67

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

30 сентября 22:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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