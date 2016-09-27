«Эвертон» упустил шанс выйти на второе место в АПЛ

Футболисты «Эвертона» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Кристал Пэлас» из Лондона.

Матч, прошедший в пятницу в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась результативной ничьей – 1:1. В первом тайме у хозяев отличился Ромелу Лукаку. У гостей после перерыва отличился Кристиан Бентеке.

Таким образом, «Эвертон» набрал 14 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. Столько же очков имеет «Тоттенхэм», который идет вторым. Лидирует «Манчестер Сити», у которого в активе 18 очков. У «Кристал Пэлас» стало 11 очков. Этот клуб идет седьмым.

В матчах следующего тура «Эвертон» 15 октября в гостях сыграет с «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» в этот день примет «Вест Хэм».