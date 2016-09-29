«Медвешчак» забросил 6 безответных шайб в ворота «Слована»
Хоккеисты
хорватского «Медвешчака» забросили шесть безответных шайб в ворота
братиславского «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги.
Встреча,
прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев
площадки, за которых отличились Томас Ларкин, Жильбер Брюле, Эдвин Хедберг и
Майк Глумак, а Александр Жиру оформил дубль. Вратарь хозяев Дэнни Тэйлор
отразил 31 бросок соперника.
Таким образом,
«Медвешчак» набрал 18 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице Западной
конференции. У «Слована» осталось 15 очков. Он на Западе идет 13-м.
В следующем матче «Медвешчак» 2 октября на своем льду встретится с петербургским СКА, а «Слован» в тот же день примет ЦСКА.
Матч
Медвешчак - Слован - 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Голы:
Ларкин 15:56 (1:0). Жиру (Геноуэй, Батлер), 19:24 (2:0 - бол.). Брюле 21:11 (3:0). Хедберг (Батлер, Крейчик), 25:12 (4:0). Глумак 29:40 (5:0 - мен.). Жиру (Безина, Геноуэй), 38:45 (6:0 - бол.).
Место и дата
30 сентября 20:30, Дом Спортова, Онлайн-трансляция