«Медвешчак» забросил 6 безответных шайб в ворота «Слована»

Хоккеисты хорватского «Медвешчака» забросили шесть безответных шайб в ворота братиславского «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев площадки, за которых отличились Томас Ларкин, Жильбер Брюле, Эдвин Хедберг и Майк Глумак, а Александр Жиру оформил дубль. Вратарь хозяев Дэнни Тэйлор отразил 31 бросок соперника.

Таким образом, «Медвешчак» набрал 18 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Слована» осталось 15 очков. Он на Западе идет 13-м.

В следующем матче «Медвешчак» 2 октября на своем льду встретится с петербургским СКА, а «Слован» в тот же день примет ЦСКА.