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«Медвешчак» забросил 6 безответных шайб в ворота «Слована»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты хорватского «Медвешчака» забросили шесть безответных шайб в ворота братиславского «Слована» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Загребе, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев площадки, за которых отличились Томас Ларкин, Жильбер Брюле, Эдвин Хедберг и Майк Глумак, а Александр Жиру оформил дубль. Вратарь хозяев Дэнни Тэйлор отразил 31 бросок соперника.

Таким образом, «Медвешчак» набрал 18 очков и вышел на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Слована» осталось 15 очков. Он на Западе идет 13-м.

В следующем матче «Медвешчак» 2 октября на своем льду встретится с петербургским СКА, а «Слован» в тот же день примет ЦСКА.

Матч

Медвешчак - Слован - 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Голы:

Ларкин 15:56 (1:0). Жиру (Геноуэй, Батлер), 19:24 (2:0 - бол.). Брюле 21:11 (3:0). Хедберг (Батлер, Крейчик), 25:12 (4:0). Глумак 29:40 (5:0 - мен.). Жиру (Безина, Геноуэй), 38:45 (6:0 - бол.).

Место и дата

30 сентября 20:30, Дом Спортова, Онлайн-трансляция

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