Алексей Кудашов: «Локомотив» провалил часть второго периода

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов считает, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» его команда провалила десятиминутный отрезок во втором периоде.

«Считаю, что получилась хорошая игра. За исключением десятиминутки второго периода, где опять провалились, пропустили гол. В общем, контролировали игру. Хочу отдельно выделить голкипера соперника (Харри Сятери), действительно здорово сыграл, много спасал свою команду», - приводит слова Кудашова официальный сайт «Локомотива».

Встреча, прошедшая в пятницу в Ярославле, завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:1.