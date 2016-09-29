Алексей Кудашов: «Локомотив» провалил часть второго периода
Главный тренер ярославского «Локомотива»
Алексей Кудашов считает, что в матче регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» его команда провалила десятиминутный
отрезок во втором периоде.
«Считаю, что получилась хорошая игра. За
исключением десятиминутки второго периода, где опять провалились, пропустили
гол. В общем, контролировали игру. Хочу отдельно выделить голкипера соперника
(Харри Сятери), действительно здорово сыграл, много спасал свою команду»,
- приводит слова Кудашова официальный сайт «Локомотива».
Встреча, прошедшая в пятницу в Ярославле, завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:1.
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