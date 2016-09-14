Владислав Шаяхметов: Перед финалом чемпионата мира нам не нужна дополнительная «накачка»
Капитан сборной
России по мини-футболу Владислав Шаяхметов накануне финала чемпионата мира
против аргентинцев сообщил, что его команду дополнительно мотивировать не
нужно.
«Готовы мы
хорошо. Все и физически, и морально отошли от полуфинала с иранцами (4:3).
Сейчас нам предстоит важнейший матч в жизни, все ребята объединены одной целью.
Никакой накачки не будет, да она и не нужна. Нужно, наоборот,
«отпустить», чтобы ребята психологически в себе покопались. Да и за
молодыми игроками какой-то контроль или уход не нужны. Все всё понимают, ребята
опытные», - приводит «Р-Спорт» слова Шаяхметова.
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