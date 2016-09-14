Владислав Шаяхметов: Перед финалом чемпионата мира нам не нужна дополнительная «накачка»

Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов накануне финала чемпионата мира против аргентинцев сообщил, что его команду дополнительно мотивировать не нужно.

«Готовы мы хорошо. Все и физически, и морально отошли от полуфинала с иранцами (4:3). Сейчас нам предстоит важнейший матч в жизни, все ребята объединены одной целью. Никакой накачки не будет, да она и не нужна. Нужно, наоборот, «отпустить», чтобы ребята психологически в себе покопались. Да и за молодыми игроками какой-то контроль или уход не нужны. Все всё понимают, ребята опытные», - приводит «Р-Спорт» слова Шаяхметова.

В субботу сборная России впервые сыграет в финале чемпионата мира, соперником команды Сергея Скоровича станет команда Аргентины. Встреча начнется в 22:30 мск. Лучшим достижением россиян на мундиалях является бронза 1996 года.