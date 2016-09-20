Дмитрий Рогозин: Нужно закрепить успех женской сборной России и поднять мужской гандбол

Заместитель председателя правительства РФ, председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Рогозин сообщил, что главными задачами федерации является закрепление успеха женской сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а также поднятие уровня мужского гандбола в стране.

«Еще раз поздравляем нашу женскую сборную с победой. Девочки наши - бриллиант во всей победе. Когда президент России встречался со сборной, он выразил удивление, насколько драматичным и героическим может быть гандбол. Наша задача - закрепить успех женской сборной и поднять мужской гандбол», - приводит «Р-Спорт» слова Рогозина.

В пятницу в Москве прошло заседание попечительского совета ФГР. Российские гандболистки на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро впервые в своей истории выиграли золотые медали Игр. Мужская сборная РФ пробиться на Игры в Рио не сумела.