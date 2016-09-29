Степан Захарчук сломал палец в матче с рижским «Динамо»
Защитник казанского «Ак Барса» Степан
Захарчук получил перелом пальца в домашнем матче чемпионата Континентальной
хоккейной лиги с рижским «Динамо».
Соответствующую запись врач клуба внес в
послематчевый протокол встречи, в которой «Ак Барс» победил
«Динамо» со счетом 2:1. Во втором периоде Захарчук заблокировал
бросок игрока «Динамо» и отправился на скамейку, где ему была оказана
помощь, после чего защитник смог вернуться на площадку.
Также перелом пальца получил нападающий казанцев Максим Сидоров.
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