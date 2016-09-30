Болельщики «Урала» признали Павлюченко лучшим игроком клуба в сентябре
Нападающий Роман Павлюченко признан
болельщиками «Урала» лучшим футболистом клуба в сентябре, сообщает официальный
сайт команды из Екатеринбурга.
Павлюченко в трех матчах чемпионата России в
сентябре отметился двумя забитыми мячами. В голосовании на официальном сайте «Урала»
нападающий опередил вратаря Дмитрия Арапова и защитника Дениса Кулакова,
которые заняли второе и третье место соответственно.
Павлюченко стал футболистом уральской команды
перед началом нынешнего сезона и провел за «Урал» восемь матчей в чемпионате
России, в которых забил три мяча, являясь на данный момент лучшим бомбардиром
команды.
В субботу в первом матче девятого тура чемпионата России «Урал» сыграет на выезде против «Томи». Их матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 12:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
01 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция