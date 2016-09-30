Болельщики «Урала» признали Павлюченко лучшим игроком клуба в сентябре

Нападающий Роман Павлюченко признан болельщиками «Урала» лучшим футболистом клуба в сентябре, сообщает официальный сайт команды из Екатеринбурга.

Павлюченко в трех матчах чемпионата России в сентябре отметился двумя забитыми мячами. В голосовании на официальном сайте «Урала» нападающий опередил вратаря Дмитрия Арапова и защитника Дениса Кулакова, которые заняли второе и третье место соответственно.

Павлюченко стал футболистом уральской команды перед началом нынешнего сезона и провел за «Урал» восемь матчей в чемпионате России, в которых забил три мяча, являясь на данный момент лучшим бомбардиром команды.

В субботу в первом матче девятого тура чемпионата России «Урал» сыграет на выезде против «Томи». Их матч пройдет в Томске на стадионе «Труд» и начнется в 12:00 по московскому времени.