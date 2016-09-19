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Алина Кабаева: Переживаю, чтобы художественную гимнастику не убрали из олимпийской программы

Андрей Петухов
Источник:  «Первый канал»Комментарии

Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы летних Олимпийских игр, поскольку соперницам из других стран не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид спорта стал проще по числу элементов.

«Была немного расстроена, когда смотрела Олимпийские игры в Рио. Ведь когда мы выступали, мы делали 18 элементов, а сейчас делают девять. Произошло некоторое упрощение. И когда американцы выигрывают в спортивной гимнастике у нас два балла, и нам в художественной гимнастике говорят остановиться, потому что другие страны не успевают за нами, для создания конкуренции... Но конкуренции все равно нет, а Россия все равно первая. Я очень переживаю, чтобы наш вид спорта не убрали из олимпийской программы», - сказала Кабаева в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Сборная России завоевала обе золотых медали в художественной гимнастике на Олимпиаде в Рио — в личном многоборье (Маргарита Мамун) и в групповых упражнениях. В личном многоборье серебряную медаль завоевала также россиянка — Яна Кудрявцева.

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