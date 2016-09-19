Алина Кабаева: Переживаю, чтобы художественную гимнастику не убрали из олимпийской программы

Олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы летних Олимпийских игр, поскольку соперницам из других стран не удается составить россиянкам конкуренцию на Играх, а сам вид спорта стал проще по числу элементов.

«Была немного расстроена, когда смотрела Олимпийские игры в Рио. Ведь когда мы выступали, мы делали 18 элементов, а сейчас делают девять. Произошло некоторое упрощение. И когда американцы выигрывают в спортивной гимнастике у нас два балла, и нам в художественной гимнастике говорят остановиться, потому что другие страны не успевают за нами, для создания конкуренции... Но конкуренции все равно нет, а Россия все равно первая. Я очень переживаю, чтобы наш вид спорта не убрали из олимпийской программы», - сказала Кабаева в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Сборная России завоевала обе золотых медали в художественной гимнастике на Олимпиаде в Рио — в личном многоборье (Маргарита Мамун) и в групповых упражнениях. В личном многоборье серебряную медаль завоевала также россиянка — Яна Кудрявцева.