Турнир по FIFA 17 пройдет на DreamHack Winter 2016

Организаторы DreamHack Winter 2016 совместно с EA Sports проведут в рамках фестиваля турнир в дисциплине FIFA 17.



Среди 512 (возможно и больше) участников будут выявлены 32 сильнейших игрока, которые пройдут в стадию плей-офф, где разыграют 10 000 долларов и слот на европейский финал FUT Champions Season 1. Онлайн-регистрация стартует 4 октября. Игры будут проводиться на PlayStation 4.

