Турнир по FIFA 17 пройдет на DreamHack Winter 2016
Организаторы DreamHack Winter 2016 совместно с EA Sports проведут в рамках фестиваля турнир в дисциплине FIFA 17.
Среди 512 (возможно и больше) участников будут выявлены 32 сильнейших игрока, которые пройдут в стадию плей-офф, где разыграют 10 000 долларов и слот на европейский финал FUT Champions Season 1. Онлайн-регистрация стартует 4 октября. Игры будут проводиться на PlayStation 4.
DreamHack Winter 2016 пройдет с 25 по 26 ноября в Швеции. Также на фестивале проведут турниры по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch и Hearthstone.
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