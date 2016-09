Турнир по FIFA 17 пройдет на DreamHack Winter 2016

читайте также

Natus Vincere победила Virtus.pro на ESL One New York Украинский коллектив Natus Vincere выиграл у польской команды Virtus.pro на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Team Liquid и fnatic выиграли свои матчи на ESL One New York Команды Team Liquid и fnatic одержали победы в групповой стадии на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Natus Vincere одержали победу над Team Liquid на ESL One New York Украинская команда Natus Vincere победила Team Liquid на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

OpTic Gaming проиграла SK Gaming на ESL One New York Бразильский коллектив SK Gaming одержал победу над OpTic Gaming на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Astralis обыграли G2 Esports на ESL One New York Датский коллектив Astralis с трудом победил G2 Esports на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Virtus.pro победили fnatic в первом матче ESL One New York Польский коллектив Virtus.pro одержал победу над fnatic в первом матче турнира ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.

Команда 5FRAGS представит Россию на чемпионате мира от IeSF Международная федерация киберспорта (International e-Sports Federation) огласила список команд из 21 страны, которые примут участие в турнире e-Sports World Championship.

Tengri победили Gambit на Adrenaline Cyber League Коллектив Tengri обыграл команду Gambit на турнире Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

Бывший игрок fnatic по CS:GO стал тренером китайской команды Бывший игрок команды fnatic в дисциплине CS:GO Харли «dsn» Орвал стал тренером китайской команды B.O.O.T.

Blizzard проведет изменения в балансе Hearthstone Компания Blizzard в новом обновлении для Hearthstone проведет балансировку нескольких карт.

FlipSid3 обыграли Team Spirit в первом матче Adrenaline Cyber League FlipSid3 Tactics одержали победу над командой Team Spirit в первом матче турнира Adrenaline Cyber League по Counter Strike: Global Offensive.

FIFA все возрасты покорны. Обзор нового футбольного симулятора от EA Sports Sovsport.ru предлагает вашему вниманию обзор футбольного симулятора FIFA 17, релиз которого состоялся 27 сентября.

Карты, колоды, два игрока. Станет ли «Гвинт» киберспортивной дисциплиной На проходящей в Москве выставке «Игромир-2016» нам удалось пообщаться с разработчиками карточной онлайн-игры «Гвинт»

Определились все участники европейской квалификации к WESG по CS:GO Определены все участники европейских отборочных к World Electronic Sports Games по Counter-Strike: Global Offensive.

Misfits и Team EnVyUs вышли в финал Overwatch Open Команды Team EnVyUs и Misfits одержали победу в своих региональных этапах и встретятся в финале турнира Overwatch Open.

Возрождение легенды. Почему Кубок мира должен жить Sovsport.ru подводит итоги Кубка мира-2016 и объясняет, почему историческое детище НХЛ, зародившееся в 1976 году, необходимо сохранить.

Представлена форма киберспортивной сборной России для финального этапа турнира IeSF Представлена форма сборной России для финального этапа турнира чемпионата мира IeSF в Джакарте.

EnVyUs, Heroic, Team Liquid и G2 приглашены на Northern Arena Организаторы Northern Arena анонсировали список приглашенных команд на турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

Совладелец БК «Мемфис Гриззлис» инвестировал в киберсопртивную организацию Immortals Совладелец баскетбольного клуба «Мемфис Гриззлис» Стивен Каплан приобрел долю киберспортивной организации Immortals и вошел в ее совет директоров.