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Шотландский полусредневес Майк Тоуэлл скончался от травм, полученных в бою

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Daily MailКомментарии

25-летний шотландский боксер полусреднего веса Майк Тоуэлл скончался в больнице от повреждений, полученных в поединке с Дэйлом Эвансом.

Бой между Тоуэллом и Эвансом за титул чемпиона Великобритании состоялся в минувший четверг в Глазго. Майк Тоуэлл был нокаутирован в пятом раунде, потерпев первое поражение в своей карьере.

Шотландец смог покинуть ринг и спортивную арену только на носилках.

Промоутер бойца сообщил, что Майк, получивший тяжелые травмы, мог дышать только при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Спасти его жизнь врачи не смогли.

Тоуэлл начал профессиональную карьеру в 2013 году. Все 13 своих боев он провел в Шотландии. 


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