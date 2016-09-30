Сергей Шавло: «Спартаку» не стоит надеяться на то, что «Зенит» будет уставшим после матча Лиги Европы

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 9-м туре чемпионата России.

- Уверен, предстоящий матч порадует нас красивой, содержательной и качественной игрой. Конечно, «Спартак» будет стремиться к победе. И потому, что он лидер, и потому, что команда проиграла два матча подряд.

Наконец, встреча с «Зенитом» – одна из тех, в которой класс, мастерство и амбиции команды проверяются на все сто. Думаю, «Спартак» будет мотивирован очень хорошо. Потеря очков может в перспективе обернуться потерей ведущей позиции в чемпионате, а успех – укрепит преимущество лидера.

Что касается физического состояния футболистов «Зенита», то я не вижу проблем в этом плане, потому что при нынешних возможностях восстановления игроков за два дня команда сможет оказаться в полном порядке. Ей не надо будет никуда лететь или, наоборот, возвращаться домой. Так что «Спартаку» придется очень непросто. Полагать, что соперник устал – нельзя, - заявил Шавло.

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в Санкт-Петербурге 2 октября в 16:30 по московскому времени.

Красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, «Зенит» идет на третьем месте, отставая от «Спартака» на три очка.