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Валерий Карпин: Ужиться с Дзюбой можно. Я платил ему 100 долларов за каждое выигранное единоборство

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал об особенностях своей работы с Артем Дзюбой.

- Какой характер у Артема? Ужиться с ним можно, если он выполняет требования тренера. Если не выполняет, то дело не в Дзюбе или во мне, а в тех требованиях, которые предъявляются футболистам. Выполняя их, он играет и приносит пользу, если нет — то уже не важно, Дзюба это или кто-то другой, он играть не будет.

У меня к Артему было много претензий по единоборствам. Приведу в пример один спор с Артемом. Говорю ему: «Давай так: за каждое выигранное единоборство я плачу тебе 100 долларов, за каждое проигранное — ты мне сто». Не помню, с кем мы тогда играли, но в том матче он выиграл 74 процента верховых единоборств. А потом это пошло на спад. Я сказал ему, что буду расплачиваться в конце месяца. И в конце месяца он уже проигрывал, - рассказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 6 февраля 2015 года подписал контракт с «Зенитом».

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Спартака» в марте 2014 года. После этого он работал с «Мальоркой» и «Армавиром».

Голосование: Как завершится матч «Зенит» - «Спартак»?

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция



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