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Куликов получил травму в первой игре за «Баффало»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник сборной России Дмитрий Куликов получил травму спины в предсезонном матче НХЛ.

Новая команда Куликова «Баффало» на своей площадке играла с «Торонто» и уступила со счетом 1:8.

Российский защитник в середине третьего периода после силового приема в исполнении нападающего «Торонто» Колина Грининга ударился о борт в том месте, где располагаетсяь калитка скамейки «Мэйпл Лифс». Калитка открылась после контакта с Куликовым, и игрок ударился спиной о край борта. Он не смог доиграть встречу.

Напомним, Дмитрий Куликов был участником Кубка мира-2016 в составе сборной России.

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