Куликов получил травму в первой игре за «Баффало»
Защитник сборной России Дмитрий Куликов получил травму спины в предсезонном матче НХЛ.
Новая команда Куликова «Баффало» на своей площадке играла с «Торонто» и уступила со счетом 1:8.
Российский защитник в середине третьего периода после силового приема в исполнении нападающего «Торонто» Колина Грининга ударился о борт в том месте, где располагаетсяь калитка скамейки «Мэйпл Лифс». Калитка открылась после контакта с Куликовым, и игрок ударился спиной о край борта. Он не смог доиграть встречу.
Напомним, Дмитрий Куликов был участником Кубка мира-2016 в составе сборной России.
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