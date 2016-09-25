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Карло Анчелотти: Если Роббен захочет остаться в «Баварии» - нет никаких проблем

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  TZКомментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что голландский вингер Арьен Роббен по-прежнему остается одним из ключевых игроков команды.

- Роббен для «Баварии» всегда был очень важным игроком. У него за плечами великолепная карьера. И если он захочет остаться в «Баварии», нет никаких проблем, - заявил Анчелотти.

Ранее председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге сообщил о том, что клуб готов предложить новые контракты Роббену, Франку Рибери и Хаби Алонсо.

Арьен Роббен играет за «Баварию» с 2009 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов-2012Ъ/13. Ранее голландец играл за «Гронинген», ПСВ, мадридский «Реал» и «Челси».

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