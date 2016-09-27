«Реал» не планирует предлагать новый контракт Пепе

33-летний португальский защитник Пепе может покинуть мадридский «Реал» летом 2017 года на правах свободного агента.

По данным AS, руководство королевского клуба по окончании текущего сезона планирует вернуть из аренды в «Малаге» защитника Диего Льоренте. 23-летний игрок может стать заменой Пепе в составе «Реала».

Пепе играет за мадридский клуб с 2007 года. Минувшим летом в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.





