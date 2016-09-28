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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Малайзии, Квят показал 17-е время

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике Гран-при Малайзии. 

Британец, выступающий за «Мерседес», более, чем на четыре десятые секунды превзошел результат голландца Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

Третьим в сессии стал лидер чемпионата мира немец Нико Росберг. Напомним, в данный момент он опережает Хэмилтона на 8 очков.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 17-е время дня. Он значительно уступил своему напарнику Карлосу Сайнсу.

Сегодня в 12:00 по Москве на трассе в Сепанге состоятся квалификационные заезды.

Формула-1. Гран-при Малайзии. Третья практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:34.434
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.445
3. Нико Росберг («Мерседес») +0.619
4. Кими Райкконен («Феррари») +0.716
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0.736
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.027
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1.342
8. Валттери Боттас («Уильямс») +1.468
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.788
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1.793
11. Серхио Перес («Форс Индия») +1.825
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.929
13. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2.119
14. Джолион Палмер («Рено») +2.170
15. Ромен Грожан («Хаас») +2.253
16. Кевин Магнуссен («Рено») +2.307
17. Даниил Квят («Торо Россо») +2.318
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.331
19. Фелипе Наср («Заубер») +2.672
20. Эстебан Окон («Манор») +3.557
21. Паскаль Верляйн («Манор») +3.685
22. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.795.

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