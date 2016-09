Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Малайзии, Квят показал 17-е время

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике Гран-при Малайзии.

Британец, выступающий за «Мерседес», более, чем на четыре десятые секунды превзошел результат голландца Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

Третьим в сессии стал лидер чемпионата мира немец Нико Росберг. Напомним, в данный момент он опережает Хэмилтона на 8 очков.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 17-е время дня. Он значительно уступил своему напарнику Карлосу Сайнсу.

Сегодня в 12:00 по Москве на трассе в Сепанге состоятся квалификационные заезды.

PROVISIONAL CLASSIFICATION - END OF #FP3



Just 0.291 between P2 and P5



Next up we have #Quali in just under two hours' time ⏰#MalaysiaGP pic.twitter.com/3rSseFaFWd