Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Малайзии, Квят показал 17-е время

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей практике Гран-при Малайзии.

Британец, выступающий за «Мерседес», более, чем на четыре десятые секунды превзошел результат голландца Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

Третьим в сессии стал лидер чемпионата мира немец Нико Росберг. Напомним, в данный момент он опережает Хэмилтона на 8 очков.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 17-е время дня. Он значительно уступил своему напарнику Карлосу Сайнсу.

Сегодня в 12:00 по Москве на трассе в Сепанге состоятся квалификационные заезды.

PROVISIONAL CLASSIFICATION - END OF #FP3



Just 0.291 between P2 and P5



Next up we have #Quali in just under two hours' time ⏰#MalaysiaGP pic.twitter.com/3rSseFaFWd — Formula 1 (@F1) 1 октября 2016 г.

Формула-1. Гран-при Малайзии. Третья практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:34.434

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.445

3. Нико Росберг («Мерседес») +0.619

4. Кими Райкконен («Феррари») +0.716

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0.736

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.027

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1.342

8. Валттери Боттас («Уильямс») +1.468

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1.788

10. Фелипе Масса («Уильямс») +1.793

11. Серхио Перес («Форс Индия») +1.825

12. Дженсон Баттон («Макларен») +1.929

13. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2.119

14. Джолион Палмер («Рено») +2.170

15. Ромен Грожан («Хаас») +2.253

16. Кевин Магнуссен («Рено») +2.307

17. Даниил Квят («Торо Россо») +2.318

18. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.331

19. Фелипе Наср («Заубер») +2.672

20. Эстебан Окон («Манор») +3.557

21. Паскаль Верляйн («Манор») +3.685

22. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.795.