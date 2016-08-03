Фьюри может избежать дисквалификации и лишения титулов за употребление кокаина

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри может избежать дисквалификации после положительного допинг-теста на кокаин.

Напомним, 22 сентября Фьюри сдал допинг-тест, который показал наличие в организме спортсмена следов употребления наркотика кокаина.

По данным британской газеты The Guardian, применение кокаина во внесоревновательный период не является допинговым нарушением согласно кодексу WADA.

29 октября в Манчестере должен был состояться повторный поединок Тайсона Фьюри с украинцем Владимиром Кличко. Этот бой был отложен на неопределенный срок. Официальной причиной переноса встречи стала депрессия чемпиона мира.

Осенью 2015 года Фьюри в немецком Дюссельдорфе победил Кличко-младшего единогласным решением судей.



