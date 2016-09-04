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Боб Арум: Де ла Хойя опекает Альвареса, как заботливая мамаша

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Глава компании Top Rank Боб Арум уверен в том, что промоутер Оскар де ла Хойя слишком сильно заботится о карьере мексиканца Сауля Альвареса и не дает ему встретиться на ринге с серьезными противниками.

- Я регулярно общаюсь с другими промоутерами. Мы подолгу разговариваем с Элом Хэймоном, и он не дурак. Он прекрасно понимает, что мы должны организовывать интересные поединки. Так что он в этом плане не будет проблемой. И Оскар готов делать желаемые и трудные бои своих боксеров, за исключением Канело. Его он опекает, как заботливая мамаша, — цитирует Арума Golpe a Golpe.

Напомним, Сауль «Канело» Альварес минувшей весной отказался от титула WBC в среднем весе после того, как Всемирный боксерский совет обязал его встретиться с боксером из Казахстана Геннадием Головкиным, который считает лидером в этой категории. 


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