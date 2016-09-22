Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь- : -Урал
ФутболЗенит (мол)- : -Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк- : -Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

Неймар подал в суд на правительство Бразилии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Associated PressКомментарии

Форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар подал судебный риск на правительство своей страны.

По информации AP, иск Неймара предположительно связан с утечкой в СМИ деталей о расследовании налоговых преступлений, в которых был замешан футболист и члены его семьи.

Напомним, минувшей весной суд Рио-де-Жанейро приговорил 24-летнего нападающего к выплате штрафа в размере 46 миллионов долларов США за уклонение от уплаты налогов.

В сентября 2014 года Неймар был назначен капитаном сборной Бразилии. Нападающий защищает цвета «Барселоны» с 2013 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матье завершил выступления за сборную ФранцииЗащитник «Барселоны» Жереми Матье принял решение завершить международную карьеру.«Барселона» планирует предложить «Атлетико» за Карраско 40 млн евроПолузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может покинуть команду летом 2017 года. Об этом сообщает издание Sport.es.«Боруссия» М потеряла на неопределенный срок полузащитника РаффаэлаПолузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Раффаэл получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.У киевского «Динамо» и «Ростова» самые дешевые билеты на Лигу чемпионов, у «Ювентуса» - самые дорогиеИздание Financial Sports опубликовало рейтинг цен на билеты на матчи Лиги чемпионов.Гол Пике принес «Барселоне» победу в Менхенгладбахе«Барселона» одержала волевую победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха.«Боруссия» М – «Барселона». Как это былоСегодня в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха примет на домашней арене «Барселону».«Я восхищаюсь Симеоне!» Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов«Я восхищаюсь Симеоне!» Что смотреть сегодня в Лиге чемпионовДолгожданная встреча «Атлетико» и «Баварии», «Барселона» без Месси и очередная охота сменщика Игуаина - Sovsport.ru представляет матчи среды«Барселона» представила третий комплект формы«Барселона» представила третий комплект игровой формы на сезон-2016/17.Кариока вызван в сборную Бразилии на матчи с Боливией и ВенесуэлойБывший полузащитник «Спартака» Рафаэл Кариока, выступающий за «Атлетико Минейро», вызван в сборную Бразилии на матчи квалификации ЧМ-2018 с Боливией и Венесуэлой.«Барселона» разгромила «Спортинг», забив пять безответных мячейВ рамках шестого тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила хихонский «Спортинг», забив пять безответных мячей.Арнольд Шварценеггер посетил тренировку «Барселоны»Американский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер посетил тренировку «Барселоны».Зинедин Зидан: Травма Месси? В «Барселоне» достаточно футболистов мирового уровняГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что травма форварда Лионеля Месси не особо скажется на выступлениях каталонского клуба.Наставник сборной Аргентины: Странно, что «Барселона» заставляла Месси играть с травмойГлавный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что в травме форварда Лионеля Месси виноват тренерский штаб «Барселоны». Напомним, игрок в матче 5-го тура Примеры с мадридским «Атлетико» вынужден был досрочно покинуть поле.Месси поблагодарил менхенгладбахскую «Боруссию» за поддержкуНападающий «Барселоны» Лионель Месси, получивший травму в матче пятого тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1), поблагодарил за слова поддержки «Боруссию» (Менхенгладбах).Луис Суарес – Филипе Луису: Футбол – игра для мужчин. Не стоит каждый раз устраивать циркФорвард «Барселоны» Луис Суарес ответил защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису, который после матча 5-го тура чемпионата Испании обвинил его в грубой игре.Филипе Луис пожаловался на Суареса из-за грубой игрыЗащитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис после окончания матча с «Барселоной» (1:1) остался недоволен игрой нападающего каталонского клуба Луиса Суареса.Бускетс продлил контракт с «Барселоной» до 2021 годаПолузащитник Серхио Бускетс продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.Когда «консервного ножа» мало. 5 выводов из матча «Барселона» - «Атлетико»Когда «консервного ножа» мало. 5 выводов из матча «Барселона» - «Атлетико»В пятом туре чемпионата Испании «Барселона» и «Атлетико» сыграл вничью (1:1). Sovsport.ru делает выводы по итогам матча.Месси получил травму и пропустит около трех недельНападающий Барселоны» Лионель Месси получил травму паха в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1).«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико»Футболисты «Барселоны» в домашнем матче пятого тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Атлетико» из Мадрида.

Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости

Cпецпредложение