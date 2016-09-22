Неймар подал в суд на правительство Бразилии

Форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар подал судебный риск на правительство своей страны.

По информации AP, иск Неймара предположительно связан с утечкой в СМИ деталей о расследовании налоговых преступлений, в которых был замешан футболист и члены его семьи.

Напомним, минувшей весной суд Рио-де-Жанейро приговорил 24-летнего нападающего к выплате штрафа в размере 46 миллионов долларов США за уклонение от уплаты налогов.

В сентября 2014 года Неймар был назначен капитаном сборной Бразилии. Нападающий защищает цвета «Барселоны» с 2013 года.

