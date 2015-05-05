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Россиянин Артур Акавов сразится с Билли Джо Сондерсом за пояс WBO в среднем весе

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

22 октября российский средневес Артур Акавов сразится за титул чемпиона мира по версии WBO с британцем Билли Джо Сандерсом.

Поединок пройдет в столице Уэльса Кардиффе.

В послужном списке 30-летнего Акавова - 16 побед и 1 поражение на профессиональном ринге (уступил Олегу Лисееву в 2012 году).

Для Сондерса эта защита титула станет первой. Напомним, что он завоевал пояс в декабре прошлого года, победив по очкам ирландца Энди Ли.



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