Россиянин Артур Акавов сразится с Билли Джо Сондерсом за пояс WBO в среднем весе

Бурсак об отмене боя с Сондерсом: Я все равно хочу встретиться Вчера состоялась открытая тренировка Максима Бурсака и во время пресс-мероприятия стало известно о травме его соперника, чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса и отмене поединка.

Сондерс получил травму руки, бой с Бурсаком 30 апреля отменен Чемпион мира по версии WBO в среднем весе 26-летний британец Билли Джо Сондерс должен был провести первую защиту своего титула 30 апреля в Лондоне (Англия, Великобритания) против 31-летнего украинца Максима Бурсака.

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что 23 апреля чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин точно не будет драться с обладателем титула WBO в этой же категории британец Билли Джо Сондерсом.

Головкин не будет драться с Сондерсом в апреле Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что 23 апреля чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин точно не будет драться с обладателем титула WBO в этой же категории британец Билли Джо Сондерсом.