Виталий Мутко: Стадион на Крестовском посещаю раз в десять дней, сейчас тревог меньше

Министр спорта РФ Виталий Мутко оценил ход строительства стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

- Тревогу у нас и ФИФА вызывают два стадиона: в Санкт-Петербурге и Самаре. Это на момент инспекционного визита. Вместе с тем стадион в Петербурге был в красной зоне, сейчас он находится в желтой. Сейчас тревоги меньше, сменен генподрядчик, начата активная работа: шлифуется плита, закрыли первую часть кровли. Я бываю там раз в десять дней. Следующий визит будет 17 октября, причем я приглашу представителей ФИФА, контролирующих органов и клуба. Нам уже надо думать о наследии, - сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в июле Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском острове. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

Строительные работы на объекте должны завершить к 26 декабря 2016 года, а 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.