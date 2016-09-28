Виталий Мутко: Сборная России должна сыграть товарищеские матчи с Италией, Францией и Хорватией

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, какие товарищеские матчи сыграет сборная России в процессе подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года.

- У нас сложная ситуация с партнерами по товарищеским матчам. В целом мы смотрим вперед с оптимизмом, это будут достойные игры. Есть обязательство турецкой сборной сыграть с нами, есть обязательства хорватов, французов. В ближайшие 10 дней у нас будет встреча с итальянской федерацией, и мы подпишем, — рассказал Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос».

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова уже провела два товарищеских матча: с командами Турции (0:0) и Ганы (1:0).

9 октября россияне сыграют в Краснодаре с командой Коста-Рики.

