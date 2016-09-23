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Квитова выиграла турнир в Ухане и завоевала первый титул в 2016 году

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Чешская теннисистка Петра Квитова выиграла турнира WTA, который проходил в китайском Ухане.

В финале Квитова, занимающая 16-ю строку в рейтинге WTA,  разгромила теннисистку из Словакии Доминику Цибулкову со счетом 6:1, 6:1.

Для двукратной чемпионки Уимблдона этот титул стал первым в текущем сезоне. Напомним, в третьем круге Петра за 3,5 часа переиграла первую ракетку мира Анжелик Кербер.

Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Матч

Квитова П. (Чехия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:1, 6:1

Место и дата

01 октября 10:30, , Онлайн-трансляция

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