Квитова выиграла турнир в Ухане и завоевала первый титул в 2016 году
Чешская теннисистка Петра Квитова выиграла турнира WTA, который проходил в китайском Ухане.
В финале Квитова, занимающая 16-ю строку в рейтинге WTA, разгромила теннисистку из Словакии Доминику Цибулкову со счетом 6:1, 6:1.
Для двукратной чемпионки Уимблдона этот титул стал первым в текущем сезоне. Напомним, в третьем круге Петра за 3,5 часа переиграла первую ракетку мира Анжелик Кербер.
Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Матч
Квитова П. (Чехия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 6:1, 6:1
Место и дата
01 октября 10:30, , Онлайн-трансляция
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