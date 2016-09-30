Дмитрий Куликов: Могли вытянуть матч с Канадой, но и выход в полуфинал Кубка мира - удовлетворительный результат

Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов рассказал о полуфинальном матче Кубка мира-2016 Канада - Россия.

- Конечно, был шанс! И не думаю, что проигрыш в полуфинале стал для нас удовлетворительным результатом. Все хотели попасть в финал и завоевать Кубок мира. Никто в раздевалке не ставил промежуточные задачи.

Мы могли вытянуть матч с Канадой. Вели 2:1, но стали осторожнее играть, отбрасываться, отдавать им шайбу и инициативу.

В ситуации с голом Кросби - это был несчастный случай. В первую очередь там был проброс. Один судья поднял руку, сигнализируя об этом. А второй арбитр перед тем, как Марченко подбежал к шайбе, сказал, что нет. Этот момент на моей совести. Я выключился из игры. И потом шайба ко мне в центр отскочила и прыгнула через клюшку. Чисто техническая ошибка. Вот так бывает, - рассказал Куликов.

Напомним, матч завершился со счетом 5:3 в пользу канадцев, которые впоследствии стали победителями турнира.

Дмитрий Куликов получил травму в предсезонном матче «Баффало» с «Торонто» (1:8), который состоялся минувшей ночью.



