Евгения Медведева выиграла Открытый чемпионат Японии
Действующая чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева стала победительницей Открытого чемпионата Японии в женском одиночном разряде.
Турнир проходил в Сайтаме.
Медведева почти на четыре балла опередила японку Сатоко Мияхару.
В командном зачете сборная Европы заняла второе место, уступив хозяевам льда японцам. Отметим, что каждую из трех команд на чемпионате представляли по два спортсмена в мужском и женском одиночных разрядах.
Открытый чемпионат Японии по фигурному катанию
Командный зачет
1. Япония – 637,65 балла.
2. Европа – 595,66
3. Северная Америка – 574,20
Женщины
1. Евгения Медведева (Россия, Европа) – 147,07
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 143,39
3. Эшли Вагнер (США, Северная Америка) – 132,12
4. Анна Погорилая (Россия, Европа) – 132,04
Мужчины
1. Сома Уно (Япония) – 198,55
2. Хавьер Фернандес (Испания, Европа) – 192,20
3. Нобунари Ода (Япония) – 178,72