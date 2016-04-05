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Евгения Медведева выиграла Открытый чемпионат Японии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Действующая чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева стала победительницей Открытого чемпионата Японии в женском одиночном разряде.

Турнир проходил в Сайтаме.

Медведева почти на четыре балла опередила японку Сатоко Мияхару. 

В командном зачете сборная Европы заняла второе место, уступив хозяевам льда японцам. Отметим, что каждую из трех команд на чемпионате представляли по два спортсмена в мужском и женском одиночных разрядах.

Открытый чемпионат Японии по фигурному катанию

Командный зачет

1. Япония – 637,65 балла.
2. Европа – 595,66
3. Северная Америка – 574,20

Женщины

1. Евгения Медведева (Россия, Европа) – 147,07
2. Сатоко Мияхара (Япония) – 143,39
3. Эшли Вагнер (США, Северная Америка) – 132,12
4. Анна Погорилая (Россия, Европа) – 132,04

Мужчины

1. Сома Уно (Япония) – 198,55
2. Хавьер Фернандес (Испания, Европа) – 192,20
3. Нобунари Ода (Япония) – 178,72

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