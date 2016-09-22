Алексей Полпудников: Мохнаткин победит Мальдонадо
Российский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что Михаил Мохнаткин победит бразильца Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights Global 52.
- Сегодня
состоится бой между Михаилом Мохнаткиным
и Фабио Мальдонадо. На кого ставите?
- Думаю, что Мохнаткин выиграет. Может быть, поединок будет скучноватым. Хоть и Мальдонадо провел хороший бой против Федора Емельяненко, но я ставлю на Михаила.
Напомним, что турнир Fight Nights Global 52 пройдет в Нижневартовске 1 октября.
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