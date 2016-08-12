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Янис Тимма: Очень нравится, как играет Маркович, он приятный в общении человек

Максим Шитиков
Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Баскетболист «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о переходе в петербургскую команду защитника Стефана Марковича и форварда Сергея Карасева.

- Мне очень нравится, как играет Стефан, его мысль на площадке. К тому же он очень приятный в общении человек, а это тоже важно. Это переносится на площадку, ты его понимаешь, и вы можете общаться, делиться мнением, как стоило сыграть. Я уверен, что с каждой игрой наша атака будет только лучше.

- Другой громкий трансфер - Сергей Карасев. Его зачастую сравнивают с вами, ведь вы похожи не только позицией, но и физическими данными. Нет никаких сложностей с разделением труда на площадке?
- Сергей - очень хорошее пополнение в том плане, что мы с Райаном в прошлом сезоне играли на две позиции по 30-35 минут, и весь сезон отыграть так довольно сложно. Сейчас у нас будет человек, с которым мы можем разделить это время: у каждого из нас будет по 20-25 минут, что тоже немало. С этим проблем быть не должно. У кого-то может в один день пойти игра, у кого-то не пойти, всегда может случиться травма.

Сергей может сыграть на позиции первого, второго или третьего номера, я - второго, третьего или четвертого, так что и в этом плане у нас есть ротация, и мы всегда сможем найти свое место на площадке, - приводит слова Тиммы официальный сайт БК «Зенит».

Напомним, Карасев подписал с петербургской командой контракт на два года с возможностью продления на один сезон. Предыдущим клубом 22-летнего форварда был «Бруклин Нетс», за который он отыграл 73 матча в НБА с 2014-го по 2016-й годы. 

Маркович перешел в «Зенит» из «Уникахи». Защитник в составе сборной Сербии становился серебряным призером Евробаскета-2009, чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр-2016. После завершения Олимпиады в Рио 28-летний разыгрывающий завершил карьеру в национальной команде.

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