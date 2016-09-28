Алексей Полпудников: ACB на данный момент - самая сильная бойцовская организация в России

Российский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) рассказал, почему решил подписать контракт с организацией ACB.

- Считаю, что ACB на данный момент - самая сильная бойцовская организация в России. В лиге выступают самые сильные спортсмены нашей страны, во всех дивизионах очень высокая конкуренция. «Беркут» предложил мне хорошие условия, поэтому и согласился.

- У вас цель стать чемпионом?

- Любой боец хочет выиграть титул. Но сейчас у меня цель - задержаться в этом промоушене. Контракт у меня подписан на один год. Пояс, в любом случае, никуда не уйдет. В лиге очень много классных ребят, нужно показывать интересные бои. Хочется понравится руководству, чтобы давали мне хороших соперников и продлили договор.

Напомним, что дебютный бой Алексея Полпудникова в ACB состоится 22 октября в Москве.