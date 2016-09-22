Алексей Полпудников: В России нужен допинг-контроль в ММА. Все бойцы должны быть в равных условиях
Российский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что в России нужен допинг-контроль в ММА.
- Нужно
ли в российском ММА вводить допинг-контроль?
- Думаю, нужно. Все спортсмены должны быть в равных условиях. Но, смотря, как это будет. На UFC, например, кого-то тестируют, а кого-то - нет. Не очень понятно, как это все выходит. Проведение допинг-контроля должно быть выстроено нормально. Не думаю, что российские бойцы сидят на допинге. Лига ACB с 2017 года должна вести эту процедуру, вот и посмотрим, как это будет выглядеть.
- Нужно
ли менять правила взвешивания перед
боем, чтобы спортсмены гоняли вес не
так жестко?
- Нужно ввести правило, чтобы человек гонял определенный процент от своего веса. Сейчас бывает такое, что один боец сгоняет 16 кг, а другой - всего пять. Это очень ощутимо.