Алексей Полпудников: В России нужен допинг-контроль в ММА. Все бойцы должны быть в равных условиях

Российский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что в России нужен допинг-контроль в ММА.

- Нужно ли в российском ММА вводить допинг-контроль?

- Думаю, нужно. Все спортсмены должны быть в равных условиях. Но, смотря, как это будет. На UFC, например, кого-то тестируют, а кого-то - нет. Не очень понятно, как это все выходит. Проведение допинг-контроля должно быть выстроено нормально. Не думаю, что российские бойцы сидят на допинге. Лига ACB с 2017 года должна вести эту процедуру, вот и посмотрим, как это будет выглядеть.

- Нужно ли менять правила взвешивания перед боем, чтобы спортсмены гоняли вес не так жестко?

- Нужно ввести правило, чтобы человек гонял определенный процент от своего веса. Сейчас бывает такое, что один боец сгоняет 16 кг, а другой - всего пять. Это очень ощутимо.