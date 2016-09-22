Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)2 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболТерек- : -Оренбург
ХоккейМеталлург Нк0 : 0Металлург
ФутболСуонси- : -Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболПСЖ- : -Бордо
ФутболБайер- : -Боруссия
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

Алексей Полпудников: В России нужен допинг-контроль в ММА. Все бойцы должны быть в равных условиях

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что в России нужен допинг-контроль в ММА.

- Нужно ли в российском ММА вводить допинг-контроль?
- Думаю, нужно. Все спортсмены должны быть в равных условиях. Но, смотря, как это будет. На UFC, например, кого-то тестируют, а кого-то - нет. Не очень понятно, как это все выходит. Проведение допинг-контроля должно быть выстроено нормально. Не думаю, что российские бойцы сидят на допинге. Лига ACB с 2017 года должна вести эту процедуру, вот и посмотрим, как это будет выглядеть.

- Нужно ли менять правила взвешивания перед боем, чтобы спортсмены гоняли вес не так жестко?
- Нужно ввести правило, чтобы человек гонял определенный процент от своего веса. Сейчас бывает такое, что один боец сгоняет 16 кг, а другой - всего пять. Это очень ощутимо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Полпудников: Мохнаткин победит МальдонадоРоссийский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что Михаил Мохнаткин победит бразильца Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights Global 52.Как завершится бой Мохнаткин - Мальдонадо? Опрос1 октября в Нижневартовске состоится турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 52, в главном бою которого бразилец Фабио Мальдонадо проведет поединок против россиянина Михаила Мохнаткина.Мальдонадо на два килограмма перевесил Мохнаткина, а Молодцов оказался тяжелее ЛобжанидзеВ Нижневартовске прошла официальная церемония взвешивания турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 52Шлеменко, Багаутинов, Мальдонадо, Хендерсон... 10 убойных поединков октябряШлеменко, Багаутинов, Мальдонадо, Хендерсон... 10 убойных поединков октябряВозвращение Александра Шлеменко в Bellator, очередное приключение Фабио Мальдонадо в России, серьезное испытание для Али Багаутинова в UFC.M-1 Challenge 71. Пютц сразится против Лопеса21 октября в Санкт-Петербурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71. В его рамках пройдет бой между Маркусом Винициусом Лопесом (Бразилия, 10-4) и экс-чемпионом M-1 Challenge в полутяжелом весе Штефаном «T-800» Пютцем (MMA Spirit, 14-2).Станислав Молодцов: Я не лучший оппонент для своих соперниковУчастник 1/4 финала Гран-при Fight Nights Global (83,9 кг) Станислав Молодцов рассказал о своей мотивации перед боем с Гиорги Лобжанидзе, который пройдет 1 октября на турнире в Нижневартовске.Чемпион М-1 Александр Волков подписал контракт с UFCЭкс-чемпион Bellator в тяжелом весе, нынешний чемпион М-1 Александр Волков подписал контракт с UFC, сообщает портал MMAJunkie.Шарапова, сестры Уильямс и Сталлоне купили доли в UFCИзвестное издание Wall Street Journal сообщает, что голливудская компания WME-IMG, которая недавно приобрела американскую бойцовскую организацию UFC, продала небольшие доли промоушена звездам спорта и кино.Россияне первенствовали в Гала-финалах розыгрыша Кубка мира по кикбосингу11 россиян завоевали «золото» завершившегося В Анапе розыгрыша Кубка мира World Cup Diamond/kickboxing WAKO. Лучшими в своих разделах стали: Валерия Колошеина, Екатерина Лукиных, Виталий Черней, Азамат Мафедзов, Юрий Коников, Мустафа Шарифов, Ислам Кумяков, Шамиль Гаджимусаев, Владислав Ревукий, Артем Хомич и Евгений Гончаров. Особенностью турнира стало то, что победителям соревнований будет присвоено звание «мастера спорта международного класса».Антонио Силва может покинуть UFC и продолжить карьеру в РоссииИзвестный бразильский боец смешанного стиля Антонио Силва (19-10) может продолжить свою карьеру в Японии или России. Об этом заявил менеджер спортсмена Алекс Дэвис.Борис Бурзиев: Смешанные боевые единоборства стали социальным явлением и мощным здоровым движением«Состав участников предстоящего турнира ничем существенно не отличается от чемпионата России», - об этом заявил вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев накануне Кубка России по ММАФедор Емельяненко станет почетным гостем Кубка России по ММАПрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко станет почетным гостем Кубка России по ММА, который пройдет с 1-2 октября в городе-герое Волгограде.Этот день в истории. Федору Емельяненко — 40!Сегодня, 28 сентября, 40 лет исполнилось известному российскому бойцу, заслуженному мастеру спорта по самбо, мастеру спорта международного класса по дзюдо Федору Емельяненко.1-2 октября пройдет Кубок России по ММА в Волгограде1-2 октября в Волгограде пройдет Кубок России по ММА 2016г. Это один важнейших турниров, проходящих под эгидой Союза ММА России.Бой Нурмагомедов - Макгрегор в России стал реальнее. Колонка Сергея ВащенкоБой Нурмагомедов - Макгрегор в России стал реальнее. Колонка Сергея ВащенкоКорреспондент Sovsport.ru - о том, как победа Хабиба над Альваресом может привести в Россию не только пояс UFC, но и Конора Макгрегора.Адвокат: Информация об освобождении Александра Емельяненко не соответствует действительностиАдвокат скандального бойца Александра Емельяненко (23-7) Кахабер Долбадзе заявил, что его клиент, осужденный за насильственные действия сексуального характера, продолжает отбывать наказание в Воронеже. По словам юриста, информация о досрочном освобождении спортсмена не соответствует действительности.Абдулманап Нурмагомедов: Fight Nights - лучшая бойцовская организация в РоссииЗаслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо, отец прославленного российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап Нурмагомедов рассуждает о российских промоушенах и их роли в отечественной индустрии смешанных единоборств.Ахмед Алиев: Цель - чемпионский пояс Fight NightsБоец клуба «Eagles MMA Team» Ахмед Алиев поделился планами на будущее и рассказал о своем настрое перед боем-реваншем с Венером Галиевым, который пройдет 25-го сентября на турнире Fight Nights Global 51 в Дагестане.Алексей Невзоров: Если предложат бой за пояс чемпиона М-1 - не откажусь! Это большая честьРоссийский боец смешанного стиля Алексей Невзоров прокомментировал победный бой против Тимура Нагибина и рассказывает о планах побороться за чемпионский пояс.Эдгар встретится со Стивенсом 12 ноября на турнире UFC 205Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар проведет свой следующий поединок против Джереми Стивенса.

ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение