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Хэмилтон стал лучшим в квалификации на Гран-при Малайзии, Квят будет стартовать в гонке 15-м

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») показал лучший результат в квалификации на трассе «Сепанг» в рамках Гран-при Малайзии-2016.

Британец более, чем на четыре десятые секунды обошел своего товарища по команде - лидера сезона Нико Росберга. Немецкий пилот в данный момент опережает Хэмилтона в личном зачете пилотов на восемь очков.

Со второго ряда стартового поля в гонку уйдут два гонщика «Ред Булл»: голландец Макс Ферстаппен и австралиец Даниэль Риккардо.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят будет стартовать в Малайзии 15-м.

Гонка начнется в воскресенье, 2 октября, в 10:00 по московскому времени.

Гран-при Малайзии, квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Нико Росберг («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
5. Себастьян Феттель («Феррари»)
6. Кими Райкконен («Феррари»)
7. Серхио Перес («Форс Индия»)
8. Нико Хюлькенберг («Форс Индия»)
9. Дженсон Баттон («Макларен»)
10. Фелипе Масса («Уильямс»)

Выбыли во втором сегменте:

11. Валттери Боттас («Уильямс»)
12. Ромен Грожан («Хаас»)
13. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
14. Кевин Магнуссен («Рено»)
15. Даниил Квят («Торо Россо»)
16. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

Выбыли в первом сегменте:

17. Маркус Эрикссон («Заубер»)
18. Фелипе Наср («Заубер»)
19. Джолион Палмер («Рено»)
20. Эстебан Окон («Манор»)
21. Паскаль Верляйн («Манор»)
22. Фернандо Алонсо («Макларен»)

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