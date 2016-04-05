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В семье Бьорндалена и Домрачевой родилась дочь

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Многократные олимпийские чемпионы, биатлонисты Дарья Домрачева из Белоруссии и норвежец Уле Эйнар Бьорндален стали родителями.

По информации «Комсомольской правды», в семье знаменитых спортсменов родилась дочь.

Домрачева и Бьорндален поженились 17 июля текущего года.

💑

Фото опубликовано Ole Einar Bjørndalen (@oleeinarbjorndalen)

Напомним, белорусская биалонистка, выигравшая три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, пропускает уже второй соревновательный сезон, в то время как 42-летний Бьорндален пока не планирует завершать карьеру. Весной 2017 года норвежец намерен завоевать свой седьмой Большой хрустальный глобус.



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