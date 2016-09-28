Токов уволен из ACB и лишен чемпионского пояса

Российский боец среднего веса Анатолий Токов был уволен из организации ACB и лишен чемпионского пояса. Об этом сообщил основатель «Беркуса» Майрбек Хасиев.

- Спустя несколько месяцев безуспешных переговоров лига ACB лишает Анатолия Токова чемпионского пояса и прекращает дальнейшее сотрудничество с этим бойцом!

Конечно, очень печально, что вся ситуация с чемпионом нашей организации заканчивается таким образом. Со своей стороны, мы приложили все усилия, чтобы этот вопрос решился мирно, однако «благодаря» менеджменту бойца и конкретно Денису Курилову мы вынуждены принять такое решение.

Мы предлагали Токову хороший контракт, в ранге чемпиона он стал бы самым высокооплачиваемым бойцом нашей организации. Более того, была предварительная договоренность и очередное последнее обещание до 29 сентября подписать контракт, но всё оказалось болтовнёй!

Мы действительно долго ждали и не хотели «выносить сор из избы», однако подобные действия менеджера из Старого Оскола вынуждают нас пойти на крайние меры. Как я понимаю, дело в том, что их команда рассматривает российские организации лишь как трамплин перед подписанием в известный американский промоушен, попутно подрабатывая на разовых акциях в японской или китайской организации.

При этом они не брезгуют козырять предложенной нами ценой в своих переговорах с другими российскими лигами. Такое в ACB не проходит. Мы работаем и хотим иметь дела с настоящими профессионалами, которые знают, что такое деловые отношения.

В клубе «Александр Невский» очень много талантливых бойцов, которых мне очень жаль, что они попали под опеку такого руководства. Отныне, мы не собираемся работать с этой командой. Единственное, что меня расстраивает во всей этой истории, то что мы потеряли действующего чемпиона и время!

После крайнего боя Токова нас опять стали кормить «завтраками», объясняя это отпуском бойца, в итоге прошло почти 4 месяца, а контракт до сих пор не подписан. Менеджмент бойца неделями не выходит на связь, сбрасывает звонки и делает прочие нелепые вещи. Я уверен, что менеджмент банально испугался за своего бойца.

В среднем весе лиги ACB очень много опасных соперников, и в ближайшее время мы планируем подписать еще больше талантливых ребят, а менеджеры Токова ищут для него легких боев, которых в нашей лиге у него не будет. Жаль, что в этой ситуации пострадает боец, который, по сути, ни в чем не виноват. Наверняка, его команда просто ведет переговоры с конкурентами за нашей спиной. Считаю, что такие люди как менеджер Токова Денис Курилов являются позором индустрии ММА! В нашей стране полно достойных бойцов и я более чем уверен, что поясу чемпиона АСВ в среднем весе не долго придётся оставаться вакантным, - сообщил Хасиев в своей социальной сети.

Напомним, что Анатолий Токов провел на профессиональном уровне 25 поединков, в которых одержал 24 победы. Таким образом, российские поклонники ММА не увидят противостояние Анатолия Токова и Вячеслава Василевского, который недавно подписал контракт с ACB.