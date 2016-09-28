Яковлев, Мустафаев и Волков выступят на турнире UFC Fight Night 99 в Белфасте

Промоутерская компания UFC анонсировала несколько поединков турнира UFC Fight Night 99, который состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября.

Представитель полусреднего веса Александр Яковлев сразится с Заком Камминсом, а легковес Магомед Мустафаев проведет бой против Кевина Ли.

Также на шоу выступит выходец из России Артем Лобов, который сейчас представляет Ирландию. Артем проведет бой с Теруто Ишихарой.

Экс-чемпион Bellator и нынешний обладатель титула М-1 в тяжелом весе Александр Волков сразится против Тимоти Джонсона.