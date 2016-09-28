Федор Емельяненко: Ведем переговоры с американскими и японскими промоушенами. Когда будет конкретика, я объявлю

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о переговорах по организации следующего поединка.

- В интернете много болтовни, лишней, ненужной и пустой информации. Мы ведем переговоры с американскими промоушенами и с японскими, когда будет конкретика, я объявлю. Мне интересно выступать с чемпионами UFC, Bellator, первая десятка рейтингов этих организаций мне также интересна, - цитирует Емельяненко ТАСС.

Напомним, последний бой 40-летний спортсмен провел 17 июня в Санкт-Петербурге против Фабио Мальдонадо из Бразилии. Российский боец одержал победу раздельным решением судей. Всего за карьеру Емельяненко провел 41 поединок, одержал 36 побед (11 - нокаутом), потерпел четыре поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Ранее СМИ сообщили, что следующим соперником Емельяненко может стать бразилец Вандерлей Силва, а бой планируют провести в Японии 31 декабря.