Илья Курзанов: Дружба с Хайбулаевым не помешает провести нам зрелищный бой

Боец клуба «Кострома» Илья Курзанов рассказал о предстоящем четвертьфинале Гран-при Fight Nights Global (65,8 кг), где ему предстоит поединок против Александра Матмуратова, а также прокомментировал возможную встречу в рамках розыгрыша Гран-при с Мовлидом Хайбулаевым.

«Для начала мне нужно выиграть бой против Александра Матмуратова. Пока для меня есть этот бой, есть соперник, я готовился и видел только это событие, турнир в Нижневартовске. Подготовка проходила в Костроме, рядом весь наш коллектив, работали над всеми аспектами боя, как в борьбе, так и в стойке. Насчет возможной встречи с Мовлидом Хайбулаевым в рамках Гран-при… Если с божьей помощью я пройду в финал, могу сказать, что мне будет немного тяжело морально. После нашего первого боя я подружился с Мовлидом, держим связь, и он во многом мне помог во время «сушки», когда я готовился к бою в Китае. Но я думаю, это не помешает нам показать хороший, зрелищный бой. А пока у меня есть 1 октября, и есть соперник Александр Матмуратов, сейчас все мысли об этом», - отметил Илья.