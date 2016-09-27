Ринат Валиев: Бывает, что у меня трясутся руки, когда вижу Майка Бэбкока

Российский защитник Ринат Валиев рассказал о своей работе в «Торонто» под руководством Майка Бэбкока.

- Уровень Бэбкока чувствуется буквально во всем и всегда, на установках перед игрой, в перерывах. Он много помогает, ходит подбадривает, со всеми общается – это здорово. Вместе с тем ты чувствуешь и большую ответственность, у меня, если честно, бывает, что руки трясутся, когда его вижу.

Конечно, после хорошей игры, после победы более комфортно чувствую себя. Ожидания от сезона самые лучшие, я работаю над собой, стараюсь попасть в команду. Сделать это тяжело, конечно, в «Торонто» много хороших защитников в команде. Мне очень помогает присутствие в команде Никиты Сошникова, Никиты Зайцева, они и на льду, и в жизни мне помогают, - цитирует Валиева агентство «Р-Спорт».

Минувшей ночью «Торонто» одержал победу над «Баффало» в контрольном предсезонном матче со счетом 8:1.

Ринат Валиев был задрафтован канадским клубом в 2014 году под общим номером 68.

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок привел сборную Канады к победе на Кубке мира-2016.

