Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 0Анжи
ХоккейСпартак- : -Куньлунь
ФутболБайер- : -Боруссия
ХоккейМеталлург Нк4 : 4Металлург
ФутболСуонси1 : 0Ливерпуль
ФутболЛокомотив- : -Арсенал Тула
ФутболТерек- : -Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

Ринат Валиев: Бывает, что у меня трясутся руки, когда вижу Майка Бэбкока

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский защитник Ринат Валиев рассказал о своей работе в «Торонто» под руководством Майка Бэбкока.

- Уровень Бэбкока чувствуется буквально во всем и всегда, на установках перед игрой, в перерывах. Он много помогает, ходит подбадривает, со всеми общается – это здорово. Вместе с тем ты чувствуешь и большую ответственность, у меня, если честно, бывает, что руки трясутся, когда его вижу.

Конечно, после хорошей игры, после победы более комфортно чувствую себя. Ожидания от сезона самые лучшие, я работаю над собой, стараюсь попасть в команду. Сделать это тяжело, конечно, в «Торонто» много хороших защитников в команде. Мне очень помогает присутствие в команде Никиты Сошникова, Никиты Зайцева, они и на льду, и в жизни мне помогают, - цитирует Валиева агентство «Р-Спорт».

Минувшей ночью «Торонто» одержал победу над «Баффало» в контрольном предсезонном матче со счетом 8:1.

Ринат Валиев был задрафтован канадским клубом в 2014 году под общим номером 68.

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок привел сборную Канады к победе на Кубке мира-2016.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Куликов получил травму в первой игре за «Баффало»Защитник сборной России Дмитрий Куликов получил травму спины в предсезонном матче НХЛ.Кучеров не приедет в тренировочный лагерь «Тампы-Бэй», пока не подпишет контрактФорвард Никита Кучеров не будет тренироваться с «Тампой-Бэй», пока не подпишет новый контракт.Возрождение легенды. Почему Кубок мира должен житьВозрождение легенды. Почему Кубок мира должен житьSovsport.ru подводит итоги Кубка мира-2016 и объясняет, почему историческое детище НХЛ, зародившееся в 1976 году, необходимо сохранить.Майк Бэбкок: Не обманывайте себя – Маршан как был язвой, так ей остался (видео)Майк Бэбкок: Не обманывайте себя – Маршан как был язвой, так ей остался (видео)Корреспондент Sovsport.ru после победы сборной Канады в финале побывал на пресс-конференции Майка Бэбкока.Майк Бэбкок: Успех сборной Канады - предвестник будущих побед «Торонто»Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подвел итоги Кубка мира-2016, завершившегося сегодня в Торонто.Майк Бэбкок: Мэттьюс начнет в «Торонто» на позиции центрфорварда третьего звенаГлавный тренер «Торонто» и сборной Канады Майк Бэбкок оценил шансы нападающего молодых звезд Северной Америки Остона Мэттьюса в составе «Мэйпл Лифс».Зайденберг подпишет контракт с «Айлендерс»35-летний немецкий защитник Деннис Зайденберг продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».Ши Уэбер: Радулов станет важной частью «Монреаля»Защитник «Монреаля» Ши Уэбер поделился мнением о партнере по команде Александре Радулове.Овечкин и Кузнецов вернулись в расположение «Вашингтона»Форварды сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов начали занятия в тренировочном лагере «Вашингтона».Билл Дэйли: В данный момент у НХЛ нет реакции на желание Овечкина поехать на ОлимпиадуВице-президент НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова Александра Овечкина, который намерен принять участие в Олимпиаде-2018, даже если лига не отпустит в Корею своих игроков.Юрий Александров: С «Монреалем» у меня лишь пробный контракт, поэтому иллюзий никаких нетБывший защитник СКА и «Авангарда» Юрий Александров рассказал о том, как попал в тренировочный лагерь «Монреаля».Радулов дебютировал за «Монреаль» и набрал два очка в игре с «Вашингтоном»Клубы из НХЛ продолжают вести подготовку к сезону, проводя выставочные матчи.Майк Бэбкок: Я прошу игроков выйти на лед, а они говорят «Мы не готовы!» (видео)Майк Бэбкок: Я прошу игроков выйти на лед, а они говорят «Мы не готовы!» (видео)Корреспондент Sovsport.ru после первого матча финала Канада – Европа (3:1) послушал главного тренера хозяев Майка Бэбкока.Майк Бэбкок: Сборная Европы была лучше нас в начале матчаГлавный тренер сборной Канады по хоккею Майк Бэбкок прокомментировал победу на сборной Европы (3:1).Александр Радулов забросил первую шайбу в составе «Монреаля»Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов забросил свою первую шайбу за новую команду.Билл Дэйли: Войнов может сыграть на следующем Кубке мира, если решит юридические проблемы в СШАЗаместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, при каких условиях на Кубке мира сможет сыграть защитник СКА и сборной России Вячеслав Войнов.Брэд Маршанд: Сборная Канады - дрим-тим не только благодаря игрокам, но и тренерскому штабуНападающий сборной Канады Брэд Маршанд отметил вклад тренерского штаба в успехи команды.Овечкин – суперпрофи! Поэтому много забивать в сборной он не будет никогдаОвечкин – суперпрофи! Поэтому много забивать в сборной он не будет никогдаПочему лидер сборной России Александр Овечкин никогда не сможет реализовать в ней свои лучшие бомбардирские качества.Владимир Шалаев: Этот сезон Соботка проведет в «Авангарде»Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прояснил ситуацию с нападающим команды Владимиром Соботкой.Максим Кондратьев: Только приехал в «Торонто» - сразу начали узнавать на улицеЗащитник «Амура» Максим Кондратьев, который в сезоне 2003-2004 выступал в НХЛ за «Торонто», высказал мнение о заокеанском хоккее.

Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Майк Бэбкок
Майк Бэбкоквсе новости
Ринат Валиев
Ринат Валиеввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение